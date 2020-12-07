Россияне рассказали о самых желанных подарках на Новый год

Эксперты рассказали о самых желанных подарках среди россиян на Новый год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проведенный «Авито» опрос.

Согласно полученным данным, 30 процентов россиянок выбрали в качестве наилучшего подарка на праздник подарочный сертификат. Помимо этого, в топ вошли путешествия (25 процентов), сладости (20 процентов), аксессуары (19 процентов), а также одежда и обувь (17 процентов). Дарить жительницы России планируют примерно то же самое: 57 процентов женщин намерены в качестве подарка приобрести сладости, а 30 процентов — подарочные сертификаты.

Среди мужчин самыми желанными подарками оказались гаджеты и инструменты, которые выбрали по 24 процента россиян. Еще жители России хотели бы получить алкоголь (12 процентов) и игровые консоли (11 процентов). Дарить опрошенные мужчины также намерены алкоголь (24 процента), гаджеты (23 процента) или инструменты (16 процентов).

Ранее психолог посоветовал россиянам, как выбрать новогодние подарки для близких людей. Кандидат психологических наук Вадим Мямлин, утверждает, что перед подготовкой сюрприза лучше поговорить с человеком и постараться понять по внешним проявлениям (мимике, взгляду и интонации), чего он хочет.