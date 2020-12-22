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Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год

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Фото: Michel Stockman / Unsplash

Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год и рассказали, что планируют дарить близким. Результаты опроса появились на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 13 процентов опрошенных мечтают получить в подарок путевку на отдых. 12 процентов хотят, чтобы им подарили деньги. Десять процентов не против нового мобильного телефона, а девять процентов будут рады получить конфеты, спиртные напитки и деликатесы.

В то же время 27 процентов россиян планируют подарить своим близким упомянутые сладости, алкоголь и другие лакомства. 21 процент отдает предпочтение игрушкам в качестве сюрприза. 20 процентов опрошенных будут дарить деньги, а 19 процентов — сувениры. Оставшиеся 18 процентов подарят родным парфюмерию и косметику.

Отмечается, что впервые с 2005 года возрос процент желающих подарить близким деньги. Предыдущий максимум был в 2018 и 2019 годах и составлял 14 процентов.

Ранее эксперт по этикету назвала список неудачных подарков для мужчин. Специалист посоветовала не дарить мужчинам носки и нижнее белье. Вдобавок героиня материала порекомендовала не вручать малознакомым мужчинам наборы для бритья, галстук и бабочку — это является нарушением норм этикета.

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