Эксперт по этикету назвала список неудачных подарков для мужчин. Слова Татьяны Николаевой публикует издание «Московский комсомолец».

Специалист посоветовала не дарить мужчинам носки и нижнее белье. При этом она добавила, что любые элементы одежды следует преподносить в качестве подарка на праздники только близкому человеку.

Вдобавок героиня материала порекомендовала не вручать малознакомым мужчинам наборы для бритья, галстук и бабочку — это, по словам Николаевой, является нарушением норм этикета. Помимо этого, в список плохих подарков для неблизкого мужчины эксперт добавила книгу, поскольку дарящий человек не знает его вкусовых предпочтений.

Она также назвала неудачными экстремальные подарки, например, прыжок с парашюта и сплав на байдарках. Отмечается, что у такого времяпрепровождения существуют различные ограничения по здоровью. Кроме того, некоторым мужчинам вовсе не нравится опасный досуг.

Согласно материалу, Николаева также категорически не советует дарить малознакомому мужчине дешевый алкоголь или некачественный подарок, сделанный своими руками.

В декабре стало известно, что россияне не захотели тратить на новогодние подарки родным больше тысячи рублей. По результатам опроса, в котором приняли участие 2340 человек, самой распространенной суммой на новогодний подарок стала тысяча рублей.