Россияне назвали события и слово года

Россияне назвали слово и людей года, а также самые запомнившиеся события. Результаты опроса опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Слово года

Социологи попросили респондентов выбрать три слова, которые стали главными для России в 2020 году. 61 процент опрошенных назвал коронавирус, 29 процентов — поправки к Конституции. Самоизоляция, дистанционное обучение и врачи набрали по 23 процента соответственно.

События года

В мировом масштабе главными событиями года стали пандемия (42 процента), военный конфликт и перемирие в Нагорном Карабахе (28 процентов), поправки к Конституции и разработка вакцины от COVID-19 (по 25 процентов), выборы в Белоруссии (23 процента).

Внутри страны знаковыми событиями оказались эпидемия коронавируса, хорошая работа врачей, самоизоляция (по 34 процента) и поправки к Конституции (9 процентов).