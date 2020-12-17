Россияне рассказали о самых желанных переменах

Жители российских городов-миллионников рассказали о своих самых желанных переменах и улучшениях, которые они ждут. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование экспертов сервиса Superjob.

Опрос показал, что большую часть москвичей волнуют проблемы взаимоотношений. Так, 15 процентов опрошенных жителей столицы указали, что хотели бы стать отзывчивее и доброжелательнее. Еще 12 процентов респондентов считают, что в Москве и так все хорошо и никаких изменений не требуется. На проблему городских пробок указали восемь процентов москвичей. Еще по пять процентов респондентов назвали варианты с плохими дорогами, недостатками в работе коммунальщиков и борьбой с коррупцией.

В Санкт-Петербурге каждый пятый житель хотел бы повышения уровня культуры (18 процентов). Такая же доля горожан, как в Москве (12 процентов), полагает, что Петербургу изменения не нужны. По шесть процентов опрошенных хотели бы ремонта дорог и налаженной работы общественного транспорта. Пять процентов выступили за улучшение работы коммунальщиков. Еще четыре процентов хотели бы более мягкого и теплого климата в городе.

Жителей Екатеринбурга тоже больше всего беспокоит недостаточный уровень отзывчивости и культуры (16 процентов). По шесть процентов опрошенных хотели бы усиления борьбы с коррупцией, озеленения, снижения уровня загрязнения и модернизации системы общественного транспорта.

В Казани 12 процентов уверены, что в городе и так все хорошо. 11 процентов считают, что казанцам следует быть терпимее к окружающим. Восемь процентов выступили за борьбу с коррупцией. В Воронеже жители пожаловались на проблемы в работе общественного транспорта и тоже хотели бы искоренения коррупции (по 13 процентов). Однако большинство (14 процентов) пожелало повышения общей культуры.

Треть красноярцев пожаловалась на загрязнение окружающей среды. На плохую экологию жалуются в Омске (15 процентов). Еще по 9 процентов омичей заявили о необходимости антикоррупционных мер и о повышении уровня культуры. Схожие проблемы волнуют волгоградцев, причем восемь процентов из них считают, что менять нужно абсолютно все. Каждый пятый житель Новосибирска пожаловался на состояние дорог.

Опрос проводился в городах-миллионниках. В исследовании приняли участие по 1500 жителей Москвы и Петербурга, а также по 1000 респондентов из других городов.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что наиболее благоприятными с точки зрения экологии городами россияне считают Москву и Санкт-Петербург. При этом среди главных проблем окружающей среды жители перечислили загрязнения водоемов и их берегов мусором. При этом города с населением от 500 до 950 тысяч человек россияне назвали неблагоприятными в плане экологии.