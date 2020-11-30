Россияне перечислили города страны с лучшей экологией

Наиболее благоприятными с точки зрения экологии городами россияне считают Москву и Санкт-Петербург. При этом среди главных проблем окружающей среды жители перечислили загрязнения водоемов и их берегов мусором. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), исследовательского центра «Особое мнение» и Экспертного института социальных исследований, которые публикует ТАСС.

При этом города с населением от 500 до 950 тысяч человек россияне назвали неблагоприятными в плане экологии.

Согласно опросу, 68 процентов респондентов оценили экологическую обстановку в своем городе как удовлетворительную или хорошую. Еще 48 процентов опрошенных, особенно среди молодежи, считают заботу об экологии одной из важнейших задач государства.

Главными проблемами являются, по мнению россиян, загрязнения водоемов и берегов, промышленные и канализационные стоки, выхлопные газы от машин и несанкционированные свалки.

Отмечается, что в опросе приняли участие 1,6 тысячи человек из разных городов страны в возрасте от 18 лет.