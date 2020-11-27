В России утвердят концепцию полной утилизации упаковки товаров

В декабре в России утвердят финальную версию концепции расширенной ответственности производителя, в рамках которой производителей обяжут обеспечить полную утилизацию упаковки товаров. Об этом вице-премьер страны Виктория Абрамченко заявила телеканалу «Россия 24», интервью с чиновницей опубликовано на YouTube.

Абрамченко подчеркнула, что в настоящее время около 90 процентов отходов в России представляет именно упаковка продуктов.

Отмечается, что Минприроды России предложило повысить норматив утилизации упаковки для компаний до 100 процентов в феврале.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».