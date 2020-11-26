Всероссийская акция по сбору макулатуры для школьников продлится до 10 декабря

Всероссийская акция «#БумБатл» по сбору макулатуры для школьников продлится до 10 декабря. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Мероприятие проводится в рамках поддержки нацпроекта «Экология». Согласно одной из целей национального проекта, к 2024 году половина всех бытовых отходов в стране должна отправляться на переработку.

Организатором акции выступила некоммерческая организация «Национальные приоритеты». По итогам «#БумБатла» будет составлен рейтинг школ-участниц по количеству собранной макулатуры, а школьники-рекордсмены примут участие в онлайн-встречах с популярными блогерами.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».