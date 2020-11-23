Под Магаданом появится мусороперерабатывающий комплекс за 2,7 миллиарда рублей

В селе Клепка под Магаданом появится межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс стоимостью 2,7 миллиарда рублей. Распоряжение о заключении госконтракта на создание объекта подписал губернатор Магаданской области Сергей Носов, пишет MagadanMedia.

Работы будут завершены до 2024 года. Комплекс будет построен в рамках реализации национального проекта «Экология». Отмечается, что благодаря новому комплексу власти региона смогут приступить к рекультивации магаданского полигона твердых коммунальных отходов.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом нацпроекта «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».