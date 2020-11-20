В Ингушетии завершили очистку единственного пруда Назрани

В Ингушетии досрочно завершена очистка единственного городского пруда Нарзани. Об этом пишет портал «Будущее России. Национальные проекты».

Очистка озера площадью 20,27 гектара началась в мае 2019 года. Работы проводились в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», за время очистки было вывезено более 200 тысяч кубометров донных отложений.

На берегах озера установили георешетку и высадили траву, а ложе водного объекта очистили от илистого грунта.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».