В Адыгее отчитались о реализации нацпроекта «Экология»

До конца ноября Республика Адыгея полностью освоит выделенные в рамках нацпроекта «Экология» средства в размере 97,62 миллиона рублей. Об этом сообщает портал «Юга» с ссылкой на правительство региона.

Отмечается, что в республике вскоре завершат строительство двух объектов для модернизации систем водоснабжения. Помимо этого, ведется работа по сохранению водных ресурсов региона, проводятся мероприятия на реках и гидротехнических сооружениях.

Власти Адыгеи закупили необходимую для республики лесопожарную технику и оборудование. Также в полном объеме выполнены работы по лесовосстановлению.

«Мы дорожим нашими уникальными природными ресурсами и серьезное внимание уделяем их сохранению. Для этого в полной мере используем возможности нацпроекта "Экология"», — приводит портал слова главы республики Мурата Кумпилова.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».