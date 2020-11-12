В Ингушетии высадили 250 деревьев в честь юбилея единения республики с Россией

В Республике Ингушетия в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» высадили 250 деревьев белой акации. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что лесники и сотрудники Минприроды региона посадили именно такое количество деревьев в честь 250-летнего юбилея единения республики с Россией. Акция прошла в Сунженском и Назрановском лесничествах лесного фонда Ингушетии.

Сохранение лесов — одно из ключевых направлений нацпроекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза. Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. В него также входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».