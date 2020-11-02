На Сахалине высадили более 160 тысяч саженцев деревьев

Более 160 тысяч саженцев деревьев высадили на Сахалине в рамках акции «Сохраним лес» национального проекта «Экология». Об этом ТАСС сообщили в правительстве Сахалинской области.

«Деревья высаживали и простые люди, и депутаты, и чиновники, и волонтеры, арендодатели лесных участков, лесничества. Каждый внес вклад», — резюмировали в региональном правительстве.

Акция «Сохраним лес» проводилась на Сахалине с середины сентября. В ее рамках были высажены саженцы кленов, кедров, рябин, лиственниц и других видов деревьев. Всего в России в 2020 году планируется высадить 40 миллионов деревьев.

Сохранение лесов — одно из ключевых направлений нацпроекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза. Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. В него также входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».