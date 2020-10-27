В сочинском нацпарке высадят 17 тысяч саженцев самшита

До конца 2020 года около 17 тысяч саженцев самшита высадят в лесах Сочинского национального парка. Об этом пишет портал «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается, что развитие национальных парков входит в задачи нацпроекта «Экология». Саженцы высадят в 12 участковых лесничествах на площади 6 гектаров. Работы проводятся в рамках программы по восстановлению самшита колхидского, который находится под угрозой уничтожения бабочкой-вредителем — самшитовой огневкой.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Чистый воздух», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».