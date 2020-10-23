В Ленинградской области высадили более четырех миллионов сеянцев и саженцев

Более четырех миллионов сеянцев и саженцев лесообразующих пород высадили в Ленинградской области в рамках акции «Сохраним лес». Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается, что посадка лесных культур проведена на территории площадью более 1,5 тысячи гектаров, в акции принимали участие более 1,2 тысячи человек. Параллельно осуществлялась посадка деревьев во всех лесничествах региона. Акция проводилась в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология»

Сохранение лесов — одно из ключевых направлений нацпроекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза. Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. В него также входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».