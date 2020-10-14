В Петербурге прошла акция «Сохраним лес»

В Санкт-Петербурге состоялась акция «Сохраним лес», в ходе которой у выставочного комплекса «Сестрорецкий рубеж» в Курортном районе города были высажены сосны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы областного отделения организации «Всероссийское общество охраны природы» Наталью Калягину.

Всего участники посадили около 40 деревьев. Калягина объяснила, что на акции присутствовали только 40 человек из-за пандемии коронавриуса. «В связи с ухудшающейся ситуацией с пандемией было ограничение по количеству людей», — отметила она.

В акции приняли участие волонтеры и представители «Всероссийского общества охраны природы». Высадки деревьев начались в сентябре, в городе посадили уже более шести тысяч деревьев и кустарников.

Сохранение лесов — одно из ключевых направлений нацпроекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза. Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. В него также входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».