Перечислены плохо реализующие мусорную реформу регионы России

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин перечислил регионы страны, в которых плохо реализуется реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Его слова приводит портал «Будущее России. Национальные проекты».

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«Это Хабаровский край, Республика Тыва, Еврейская автономная область, Архангельская область», — заявил Кобылкин. По его словам, в этих регионах не наблюдаются результаты реформы.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».