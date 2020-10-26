«Чистый воздух» назвали самым сложным направлением нацпроекта «Экология»

Федеральный проект «Чистый воздух» является самым сложным с точки зрения реализации направлением нацпроекта «Экология». Об этом заявил замглавы министерства природных ресурсов и экологии России Денис Храмов, пишет портал «Будущее России. Национальные проекты».

«Проект "Чистый воздух" — самый тяжелый и самый сложный с точки зрения реализации из входящих в нацпроект "Экология". Мы никогда раньше не решали задачу такой сложности», — отметил Храмов.

С оценкой чиновника согласилась глава Росприроднадзора Светлана Радионова. «Это самый сложный и, наверное, самый амбициозный проект всего национального проекта», — сказала она.

Целью «Чистого воздуха» является снижение уровня загрязнения воздуха в промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в воздух в самых загрязненных городах. На реализацию проекта выделено более 500 миллиардов рублей. Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. В него также входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».