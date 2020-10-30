Направление «Чистая вода» перейдет из экологического нацпроекта в жилищный

Направление «Чистая вода» будет перенесено из состава национального проекта «Экология» в мероприятия нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом объявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается, что работа над реализацией федерального проекта будет продолжена в прежнем объеме. Хуснуллин объяснил, что передача программы обусловлена тем, что та основывается на мероприятиях по строительству новых сетей водоснабжения и водозаборов. Вице-премьер подчеркнул, что финансирование направления не изменится.

Проект «Чистая вода» предполагает создание и восстановление объектов для обеспечения качественной водой из систем центрального водоснабжения 99 процентов населения городов России. Размер его финансирование составляет 242 миллиарда рублей, из которых 146 миллиардов выделяются из федерального бюджета.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».