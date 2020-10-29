Расчистку реки Смоленки в Санкт-Петербурге завершат в 2021 году

Расчистка санкт-петербургской реки Смоленки, которая разделяет Васильевский остров и остров Декабристов, будет завершена в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по природопользованию.

Работы по очистке реки начались в 2019 году, они проводятся в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Отмечается, что в период с 2020-го по 2021 год власти города очистят русло реки на участке от Наличного моста до истока протяженностью. Протяженность участка составляет 2,66 километра. Водолазы исследуют дно реки на наличие крупного мусора, чтобы извлечь его перед началом очистки.

Смоленка стала первой рекой в Санкт-Петербурге, очищаемой в рамках национального проекта. Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. В него также входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».

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