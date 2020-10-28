Камчатский край получил 14 беспилотников для обнаружения лесных пожаров

Камчатский край закупил 14 беспилотников для обнаружения пожаров и установления их масштабов. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что квадрокоптеры были приобретены в рамках реализации национального проекта «Экология». Они поступили в краевое учреждение «Охрана камчатских лесов».

«На сегодняшний день у нас только один специалист, который умеет управлять дроном. В феврале мы планируем обучить весь персонал с районов. После обучения они получат документы на право эксплуатации данных аппаратов», — отметил замглавы «Охраны камчатских лесов» Сергей Сивков.

Сохранение лесов — одно из ключевых направлений нацпроекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза. Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. В него также входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».