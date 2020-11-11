В Свердловской области запустили усовершенствованные мусоровозы

Свердловская область в 2020 году закупила 79 усовершенствованных мусоровозов и 11,5 тысячи контейнеров для отходов в рамках реализации нацпроекта «Экология». Об этом пишет портал «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается, что новые мусоровозы с задней загрузкой отходов соответствуют экологическим требованиям, нежели старые мусоровозы с боковой загрузкой. Металлические контейнеры во всех городах региона заменили пластиковыми евроконтейнерами, в скором времени они будут установлены и в сельской местности.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».