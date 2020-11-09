В Волгу выпустили 75 тысяч мальков сазана

Около 75 тысяч мальков сазана выпустили в Волгу в рамках реализации нацпроекта «Экология». Об этом пишет портал «Будущее России. Национальные проекты».

Мероприятие по сохранению Волго-Ахтубинской поймы проводилось в рамках исполнения регионального проекта «Оздоровление Волги». Мальки были выращены в Тепловском рыбопитомнике. Ожидается, что они достигнут промысловых размеров через два года.

До конца 2020 года в Волгу планируется выпустить более 650 тысяч мальков сазана и стерляди.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». В него также входят такие подразделы, как «Сохранение лесов», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».