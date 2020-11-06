В Бурятии уменьшилась площадь лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в Республике Бурятия уменьшилась в 2,5 раза в 2020-м по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет портал «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается, что успешной работе пожарных способствовало использование техники, поступившей в республику в рамках проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

258 лесных пожаров были зарегистрированы в Бурятии с начала пожароопасного сезона, они произошли на общей площади 89,9 тысячи гектаров. В 2019-м за этот период зарегистрировали 597 лесных пожаров на площади 226,7 тысячи гектаров. При этом в регионе в 2020 году ни разу не вводился режим чрезвычайной ситуации республиканского масштаба.

Сохранение лесов — одно из ключевых направлений нацпроекта «Экология». В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза. Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».