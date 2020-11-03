Самую крупную свалку Ингушетии ликвидируют до 2022 года

Самую крупную свалку отходов в Республике Ингушетия планируется ликвидировать до 2022 года. Об этом заявили в Минприроды региона, передает ТАСС.

Экологическая реабилитация и рекультивация территории свалки будет профинансирована за счет направления «Чистая страна» национального проекта «Экология». Свалка площадью 20,8 гектара расположена в городе Малгобек.

Отмечается, что свалка была загрязнена при незаконном «размещении отходов I-V классов опасности».

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».