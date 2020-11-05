В Бурятии расчистят уникальное Котокельское озеро

В Республике Бурятия в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» будет расчищено озеро Котокельское, расположенное в Прибайкальском районе. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства водных ресурсов.

«Озеро является уникальным природным объектом по ряду географических и гидрологических факторов. Котокельское активно используют для отдыха и рыбалки, на его берегах было около 40 туристических баз и домов отдыха», — рассказали в пресс-службе агентства.

С 2000-х уровень воды в озере начал существенно снижаться, разросшиеся водоросли вытеснили местную флору, а в 2008-м в водоеме зафиксировали массовую гибель рыб и случаи отравления местных жителей. Власти региона занялись расчисткой в 2011-м и 2012 годах. В 2017-м с озера сняли карантинные ограничения.

Отмечается, что дальнейшая очистка озера необходима для закрепления положительной динамики и улучшения состояния ее экосистемы. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. Объем финансирования работ составит 34 миллиона рублей.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».