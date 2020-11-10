Площадь лесных пожаров в России уменьшилась

Средняя площадь одного лесного пожара в 2020-м составила 151 гектар, что на 29 процентов меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии России.

Отмечается, что положительный результат достигнут, помимо прочего, благодаря обновлению лесопожарных парков страны, которое проводилось в рамках проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Благодаря новой технике пожарные смогли оперативно реагировать на возгорания в лесах.

Десять регионов в 2020 году не допустили на своей территории ни одного пожара — это Астраханская, Липецкая, Белгородская, Тульская, Ярославская области, Чечня, Татарстан, Северная Осетия-Алания, Калмыкия и Ставропольский край.

Сохранение лесов — одно из ключевых направлений нацпроекта «Экология». В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза. Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».