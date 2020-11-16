На Ставрополье высадили более 230 тысяч деревьев

В Ставропольском крае состоялась акция «Сад памяти», в рамках которой в разных городах и районах региона высадили более 230 тысяч деревьев. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, в станице Урухской Георгиевского городского округа высадили 75 лип, а в городе Георгиевск — 75 берез.

Цель всероссийской акции «Сад памяти» — высадка на территории России 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны советских военнослужащих.

К акции присоединились министерство природных ресурсов и экологии России, а также Федеральное агентство лесного хозяйства, для которых сохранение лесов является одной из ключевых задач национального проекта «Экология». В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза. Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. В него также входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».