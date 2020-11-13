Крупнейший тамбовский завод по сортировке мусора увеличит мощности

Крупнейший в Тамбовской области завод по сортировке мусора «Комэк» увеличит мощности в пять раз, инвестировав в модернизацию до конца 2021 года 497 миллионов рублей. Об этом заявила пресс-секретарь предприятия Ирина Ильина, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается, что инвестиции состоят из собственных и заемных средств завода. До конца 2021 года дополнительные мощности предприятия будут введены в эксплуатацию. Планируется, что благодаря модернизации комплекса объем отходов, утилизированных в ходе сортировки, увеличится с 10 процентов до 55 процентов.

Ильина подчеркнула, что модернизация завода стала возможной благодаря включению завода в проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом нацпроекта «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».