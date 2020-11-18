Кировская область ликвидирует свалки в границах шести населенных пунктов

Власти Кировской области планируют до 2024 года ликвидировать свалки и рекультивировать очищенную территорию в границах шести населенных пунктов. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Речь идет о свалках в городах Луза, Омутнинск, Слободской и Малмыж, а также в поселках Вахруши и Костино. Площадь восстановленных земель составит 64,5 гектара. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Экология».

Отмечается, что рекультивация свалки в поселке Вахруши, начавшаяся весной, вскоре будет завершена. Стоимость работ составила 50,1 миллиона рублей.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом нацпроекта «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».