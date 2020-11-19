Главный источник питьевой воды Нижнего Тагила очистят к 2024 году

Расположенное в Свердловской области под Нижним Тагилом Черноисточинское водохранилище, главный источник питьевого водоснабжения города, будет очищено к 2024 году. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Работами по расчистке займется предприятие «Тагилдорстрой», их стоимость составит 441,1 миллиона рублей. Всего в рамках национального проекта «Экология» на очистку ложа водохранилища выделят 450 миллионов рублей.

Отмечается, что объем вынимаемых донных отложений составит более 500 тысяч кубометров. Все работы должны быть выполнены не позднее 20 октября 2023 года, отмечает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».