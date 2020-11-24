В России за осень высадили 40 миллионов деревьев

В России в рамках акции «Сохраним лес» за осень высадили 40 миллионов деревьев. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз).

Число участников акции превысило три миллиона человек. Больше всего деревьев, почти четыре миллиона, было высажено в Ленинградской области. На втором месте — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (3,6 миллиона деревьев), на третьем — Тюменская область (3,5 миллиона деревьев).

Акция проводилась в рамках реализации национального проекта «Экология» как ответ на масштабные лесные пожары на территории страны. Она проводится уже второй год подряд. В 2019-м участники акции высадили 37 миллионов деревьев.

Сохранение лесов является одной из ключевых задач национального проекта «Экология». В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза. Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». В него также входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».