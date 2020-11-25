Ингушетия получит более 1,2 миллиарда рублей на ликвидацию самой крупной свалки

Власти выделят Ингушетии более 1,2 миллиарда рублей из федерального бюджета на ликвидацию и рекультивацию самой крупной в регионе свалки. Об этом сообщает ТАСС.

Средства поступят в регион до конца 2022 года в рамках нацпроекта «Экология». Отмечается, что рекультивированная территория впоследствии будет использована для сельскохозяйственных нужд.

Свалка площадью 20,8 гектара расположена в городе Малгобек, ее планируют ликвидировать до 2022 года.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».