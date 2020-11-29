Российские школьники провели акцию «Завтрак для мамы»

Активисты Российского движения школьников (РДШ) в преддверии Дня матери провели акцию «Завтрак для мамы». Об этом сообщается в пресс-релизе РДШ, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Акцию «Завтрак для мамы» запустил известный шеф-повар и член координационного совета РДШ Александр Белькович. Он предложил школьникам найти рецепт вкусного завтрака из продуктов, которые есть под рукой, записать видео приготовления и опубликовать ролик в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #РДШ #ЗавтракДляМамы. Акция стартовала 19 ноября, и уже более 1700 школьников приняли в ней участие.

В комментариях к акции они делились рецептами, рассказывали о своих успехах и кулинарных неудачах. «Ассортимент завтраков для мамы оказался очень широк, наибольшей популярностью пользовались хлебобулочные изделия. Девочки из Никольской школы Костромской области оттачивали кулинарное мастерство на уроке труда, приготовив мамам слоеные пирожки. Ученицы школы №6 Учалинского района Башкортастана примерили на себя в роли кондитеров: Арина Абдулина приготовила шоколадные кексы, а семиклассница Элина угостит маму настоящим тортом», — рассказали в РДШ.

Самые маленькие участники акции — учащиеся второго класса школы имени Лермонтова в Пензенской области — в ожидании события тренировались на пластилине.

В общей сложности ролики посмотрели около 4,7 миллиона человек. 1 декабря эксперты российского движения выберут победителей акции, которые получат в подарок мультипекарь или подписку на музыку во «ВКонтакте».

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом Президента России Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации — совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе системы ценностей.

Сейчас РДШ объединяет свыше 500 тысяч детей и 19 тысяч образовательных учреждений из 85 субъектов страны и реализует 27 федеральных проектов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три из них входят в национальный проект «Образование».