«Российское движение школьников» отметит первый юбилей

«Российское движение школьников» (РДШ) в онлайн-формате отметит свой первый юбилей. Основной площадкой марафона станет видео-студия в «Москва-Сити». Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Наше движение было создано пять лет назад для решения различных задач и проблем учащихся школ, и наш праздник именно для них — для ребят, которые учатся, стремятся к знаниям, стараются добиться своих целей», — рассказала руководитель движения Ирина Плещева. В программу мероприятия вошли шоу дронов, показ коллекции одежды для школьников, онлайн-соревнования с элементами дополненной реальности и кулинарный мастер-класс от шеф-повара Константина Ивлева.

Кроме того, для школьников организуют прямой эфир из цеха по производству мороженого «Чистая линия» и покажут, как готовится лимитированная партия десерта. Наиболее активным участникам мероприятия доставят эскимо на дом.

Также школьников поздравят начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, министр просвещения Сергей Кравцов, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, председатель РДШ, герой России Сергей Рязанский. В качестве гостей на юбилей приглашены руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу, депутаты Госдумы Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина и Оксана Пушкина, актер пародийного жанра Дмитрий Грачев и другие.