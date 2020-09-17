РДШ представило инновационные проекты для школьников

«Российское движение школьников» (РДШ) представило актуальные для современных школьников инновационные проекты — Кубок РДШ по киберспорту и экологическую акцию «Экодежурный по стране». Об этом сообщает РИА Новости.

«Общество меняется, и первые, кого задевают изменения, — это молодежь, они всегда были пассионарны. И чем моложе, тем активнее. Энергии много, и эту энергию можно либо направить в мирное русло, либо она пойдет на разрушение. Мирное русло очень простое — это развитие экономики, наших городов, победа нашей страны, в том числе в таком направлении, как киберспорт», — сказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева в ходе пресс-конференции в Москве.

Регистрация участников кубка стартует в ближайшее время, подать заявку смогут дети старше 14 лет. При этом у экологической акции возрастных ограничений нет.

Министр просвещения России Сергей Кравцов пообещал внимательно изучить и поддержать инициативу РДШ о кубке. По его словам, идею проведения чемпионата обсудят с педагогами и психологами.

Проект «Экодежурный по стране» пройдет с 17 по 27 сентября. Учащиеся будут убирать школьные территории, однако постепенно область работы будет расширена. В ходе пресс-конференции школьники из Владивостока, подключившиеся к обсуждению, рассказали, что навели порядок вокруг учебного заведения и дали старт всероссийской акции.