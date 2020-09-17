«Самый бесполезный школьный предмет» в России решили разнообразить

Школьные уроки по Основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) решили разнообразить, дополнив блоками о мошенничестве, деструктивном поведении в социальных сетях и угрозе игромании. Ранее ряд экспертов назвал ОБЖ самым бесполезным и устаревшим уроком в школе. Об изменениях в программе по предмету рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, передает «Интерфакс».

Министр отметил, что программу планируется скорректировать, чтобы у школьников «формировалось понимание тех основ и вопросов, которые действительно полезны, о том, что где-то это не всегда может влиять конструктивно».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин порассуждал о судьбе ОБЖ и предположил, что количество часов по этому предмету нужно сократить. «Первое, я бы сократил объем ОБЖ, учитывая перегруженность школьников. Второе, я бы придал ему сугубо практическую направленность», — сказал он. Депутат также предложил в рамках ОБЖ проводить военно-учебные сборы в школах, которые, как правило, проводятся летом.

6 сентября эксперты назвали ОБЖ самым бесполезным и устаревшим уроком в школе. «Лишний предмет — в том виде, в котором его преподают в общеобразовательной школе», — заявила HR-специалист Зулия Лоикова. По ее мнению, ОБЖ можно преподавать факультативно и в новых форматах: например, приглашать специалистов из экстренных служб, чтобы они поделились опытом. Профессор ВШЭ Ирина Абанкина в свою очередь заметила, что дети не должны сидеть за партой на уроке ОБЖ, обучение должно быть практико-ориентированным.