В Госдуме призвали сократить число уроков по «самому бесполезному предмету»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин порассуждал о судьбе такого школьного предмета, как «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Ранее ряд экспертов назвал его самым бесполезным и устаревшим уроком в школе. В этой связи Смолин предположил, что количество часов ОБЖ нужно сократить. Его слова приводит агентство «Москва».

«Первое, я бы сократил объем ОБЖ, учитывая перегруженность школьников. Второе, я бы придал ему сугубо практическую направленность», — сказал он. Депутат также предложил в рамках ОБЖ проводить военно-учебные сборы в школах, которые, как правило, проводятся летом.

В заключение Смолин отметил, что не стал бы избавляться от всего курса, но сделал бы его «более прикладным».

Ранее эксперты назвали ОБЖ самым бесполезным и устаревшим уроком в школе. «Лишний предмет — в том виде, в котором его преподают в общеобразовательной школе», — заявила HR-специалист Зулия Лоикова. По ее мнению, ОБЖ можно преподавать факультативно и в новых форматах: например, приглашать специалистов из экстренных служб, чтобы они поделились опытом. Профессор ВШЭ Ирина Абанкина, в свою очередь, заметила, что дети не должны сидеть за партой на уроке ОБЖ, обучение должно быть практико-ориентированным.