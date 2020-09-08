Воробьев дал старт экологической акции «Сохраним лес»

Экологическая акция «Сохраним лес» стартовала в Подмосковье, высадка саженцев в муниципалитетах и на землях лесхозов региона продлится до конца сентября. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев, передает РИАМО.

«Высаживать лес осенью и весной — это очень добрая традиция, которая сложилась у нас в Подмосковье. Изначально эту акцию мы проводили там, где нужно было закрыть брешь после санитарной рубки из-за жука-короеда. Когда же проблема была решена, мы стали высаживать аллеи, озеленять наши парки и скверы», — рассказал глава региона.

Воробьев поблагодарил граждан, которые вместе с детьми участвуют в озеленении Московской области.

Так, в Воскресенске высадят восемь тысяч новых сосен, в городском округе Люберцы — более 14 тысяч хвойных деревьев, в Богородском городском округе уже посадили около 10 тысяч сеянцев сосны. Всего в рамках акции на 750 участков высадят порядка 34 тысяч деревьев и кустарников.