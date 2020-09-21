В России предложили провести первый школьный турнир по киберспорту

«Российское движение школьников» (РДШ) предложило Юнармии провести первый в стране школьный турнир по киберспорту. Соответствующее предложение направил председатель РДШ Сергей Рязанский главе Юнармии Роману Романенко, сообщается в поступившем в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе.

«Киберспорт — это командные игры, они развивают коммуникативные способности, учат выстраивать стратегию и тактику», — сказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

Ранее в сентябре Плещева сообщила о создании проекта Кубок РДШ по киберспорту. Регистрация участников кубка стартует в ближайшее время, подать заявку смогут дети старше 14 лет.

С просьбой о создании подобных турниров 1 сентября на открытом онлайн-уроке к президенту РФ Владимиру Путину обратился активист РДШ из Москвы Алексей Микушин. Глава государства положительно оценил инициативу.