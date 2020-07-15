В России запустили образовательную программу по подготовке тьюторов

Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с «Российским движением школьников» запустили образовательную программу «Навыки тьюторства». Она предназначена для учителей школ, сообщается в среду, 15 июля, на сайте платформы.

Согласно графику программы, обучение завершится 30 августа текущего года и будет состоять из вебинаров и индивидуальной диагностики педагогов. Это поможет выявить профессионально-личностные направления развития.

«Главная цель нашей программы — рассказать педагогам, как помочь школьнику определить важные именно для него, а не навязанные родителями или другими людьми, цели в жизни, как их добиваться и стать успешным в будущем. Тьютор должен быть и психологом, и коучем, и репетитором. Он должен помогать ребенку прокладывать образовательный маршрут — от выбора конкретных предметов для углубленного изучения и сдачи экзаменов, до выбора программы музейной экскурсии или темы занятий в дискуссионном клубе», — приводятся в сообщении слова проректора по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Марии Афониной.

Уточняется, что участники программы в конце обучения получат сертификаты Мастерской управления «Сенеж» платформы «Россия – страна возможностей». В настоящее время заявки на участие подали уже более 100 педагогов российских школ, в том числе из Калининграда, Севастополя, Иркутска, а также из небольших сельских школ, например, села Курджиново Урупского района Карачаево-Черкесской республики.

Тьюторство — достаточно новое направлением в российских школах. В переводе с английского tutor означает «наставник». Это специалист, который помогает ученику понять, что ему интересно, чего он хочет и сформировать собственные познавательные запросы и цели.