Российским учителям помогут с самореализацией

Российским учителям помогут раскрыть своей потенциал. Соответствующий конкурс поддержат проекты «Россия — страна возможностей» и «Российское движение школьников». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 14 мая.

Организации будут совместно проектировать и реализовывать программы, способствующие самореализации педагогов, организовывать и проводить очные мероприятия, оказывать взаимную экспертизу проектов.

«Российское движение школьников как крупнейшая детская организация страны заинтересована в том, чтобы рядом с ребятами были увлеченные своим делом люди. (...) Поэтому мы рады тесному сотрудничеству с конкурсом, с его участниками и победителями», — сказала исполнительный директор Российского движения школьников Мария Уварова.

Первый конкурс учительских команд «Учитель будущего» стартовал в ноябре прошлого года. В нем могут участвовать как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оргкомитет проекта, заявила о необходимости распространять в России успешные и инновационные модели образования.

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