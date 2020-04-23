Проект «Моя страна — моя Россия» запустил новые образовательные программы

Конкурс «Моя страна — моя Россия» начинает серию дистанционных образовательных программ для участников проекта. Об этом сообщается пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«В очный этап конкурса в этом сезоне прошло 738 человек из 75 регионов Российской Федерации, и мы посчитали важным подготовить участников к данному этапу», — рассказала руководитель конкурса Лариса Пастухова.

В ходе онлайн-лекций эксперты расскажут конкурсантам о правилах хорошей презентации, поделятся опытом из своей профессиональной практики. Среди экспертов — победители проектов «Лидеры России», «Мастера гостеприимства» и «Учитель будущего».

Как отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков отметил, что особенностью дистанционного обучения является участие спикеров из других проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Конкурс «Моя страна — моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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