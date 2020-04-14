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Начался третий этап конкурса «Большая перемена»

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Участники всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» получили доступ к заключительному тесту проекта. Об этом сообщила пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей», передает ТАСС.

Учащимся предстоит выбрать любимые школьные предметы, перечислить личные качества и предпочтительные условия будущей работы, а также назвать важные для них ценности.

В состязании участвуют более 60 тысяч человек со всех регионов РФ.

Финал конкурса состоится в октябре, в нем примут участие 1,2 тысячи человек. Победителями станут 300 учащихся. Школьники из 8-9-х классов получат премии в размере 200 тысяч рублей, а учащиеся 10-х классов — в размере одного миллиона рублей. Средства победители смогут израсходовать на свое обучение.

Платформа «Россия — страна возможностей» реализует также другие проекты, например, конкурс управленцев «Лидеры России». Этот проект положительно оценил президент Владимир Путин.

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