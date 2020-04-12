Участникам «Большой перемены» расскажут о космосе

В рамках всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» стартовала новая тематическая неделя, во время которой участникам расскажут о космосе. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в воскресенье, 12 апреля.

Как отмечается, школьники уже смогли в прямом эфире побеседовать с летчиком-космонавтом, Героем России Сергеем Рязанским и задать ему все интересующие их вопросы.

Также в течение следующей недели для школьников проведут онлайн-занятия, посвященные секретам жизни космонавтов, их питанию и физической подготовке. Кроме того, учащиеся смогут принять участие в тематических викторинах, которые позволят им узнать о применении «космических» технологий на Земле.

Самые активные участники конкурса по итогам недели получат призы: книгу с автографом Сергея Рязанского, домашний планетарий, телескоп и другие.

Конкурс «Большая перемена» организован при поддержке Сбербанка, АНО «Россия — страна возможностей», проектом «ПроеКТОриЯ» и Российским движением школьников. Он пройдет в несколько этапов, которые продлятся с марта по октябрь 2020 года. Регистрационный этап стартовал 28 марта и продлится по 23 июня. Затем пройдет тестирование, мотивационный этап с творческим заданием и решение кейсов, где участники будут выбирать тематическое направление самостоятельно. В финале конкурса, который состоится в октябре 2020 года, примут участие 1200 лучших конкурсантов вместе со своими учителями.

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