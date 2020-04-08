Сбербанк поддержал всероссийский школьный конкурс «Большая перемена»

Открыта регистрация на всероссийский конкурс школьников «Большая перемена». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Конкурс, который организован при поддержке Сбербанка, АНО «Россия — страна возможностей», проектом «ПроеКТОриЯ» и Российским движением школьников, поможет выявить скрытые таланты и даст шанс проявить себя тем, кто не выделяется при стандартных подходах в оценке успеваемости. Победителям будет оплачено обучение в ведущих вузах России, школьники средних классов получат денежные призы, которые можно использовать для обучения. Педагоги, которые подготовят победителей, станут обладателями сертификатов на прохождение специальных программ в лучших образовательных центрах страны, а их школы получат финансовую поддержку для совершенствования своей научно-технической базы.

«Конкурс "Большая перемена" — новый формат, в котором может принять участие каждый ученик 8−10-го классов. Причем победителями станут не только школьники, но и учителя. Особо хочу подчеркнуть, что конкурс носит командный характер — участники сами формируют команды и выбирают наставников, а мы со своей стороны делаем все, чтобы вы могли реализовывать самые смелые идеи, новые проекты, направленные на позитивные социальные изменения. Убеждена, что "Большая перемена" позволит сформировать новое образовательное сообщество людей, которые создают новое будущее», — заявила вице-президент Сбербанка Марина Ракова.

«Большая перемена» пройдет в несколько этапов, которые продлятся с марта по октябрь 2020 года. Регистрационный этап стартовал 28 марта и продлится по 23 июня. Затем пройдет тестирование, мотивационный этап с творческим заданием и решение кейсов, где участники будут выбирать тематическое направление самостоятельно. В финале конкурса, который состоится в октябре 2020 года, примут участие 1200 лучших конкурсантов вместе со своими учителями.

Главным критерием конкурсного отбора будет оценка навыков, которые могут быть полезны школьнику в современном мире. Прежде всего — умение вести коммуникацию и способность находить нестандартные решения в сложных ситуациях.

Первые этапы конкурса пройдут удаленно на платформе сайта «Большая Перемена.онлайн».

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