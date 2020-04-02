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Более 30 тысяч российских школьников захотели поучаствовать в «Большой перемене»

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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Более 30 тысяч российских школьников уже подали заявки на участие в конкурсе «Большая перемена», организованном платформой «Россия — страна возможностей». Об этом в четверг, 2 апреля, сообщается на сайте проекта.

Прием заявок открылся 28 марта. «Конкурс стартовал всего несколько дней назад, но уже стал по-настоящему всероссийским. Заявки на участие мы получаем буквально из всех регионов страны», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, на данный момент большинство зарегистрированных участников — это школьники из Москвы (3958 заявок) и Подмосковья (2044 заявки). Также высокую активность проявили учащиеся из Кабардино-Балкарии (883), Нижегородской (846), Ленинградской (843) областей и Санкт-Петербурга (838).

Участниками конкурса могут стать учащиеся 8-10-х классов российских школ. Дистанционный этап продлится до 22 июня — школьники смогут присоединиться к проекту на протяжении всего этого времени. С 20 июля стартуют очные испытания, они продлятся до 14 сентября.

Финал конкурса состоится в октябре, в нем примут участие 1,2 тысячи человек. Победителями станут 300 учащихся 8-9-х классов и 300 десятиклассников. При этом школьники из 8-9-х классов получат премии в размере 200 тысяч рублей, а учащиеся 10-х классов — в размере 1 миллиона рублей, которые смогут потратить на дальнейшее обучение. Кроме того, все финалисты получат путевки в образовательный центр «Артек».

Платформа «Россия — страна возможностей» создана указом президента Владимира Путина 22 мая 2018 года в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Она объединила 19 проектов, таких как, в частности, конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки».

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Предыстория: В России стартовал конкурс для школьников «Большая перемена»
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