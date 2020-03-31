В России стартовал конкурс для школьников «Большая перемена»

Первый этап всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» стартовал 31 марта, участникам предлагается пройти дистанционное тестирование. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Специальные тесты помогут школьникам определить особенности характера, свои сильные и слабые стороны.

«Тест "Твой код" определяет личностные особенности и черты характера, зоны комфорта и сильные качества, а также особенности поведения в разных ситуациях», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Другие два теста направлены на выявление особенностей мышления, профессиональные предпочтения и интересы. Все конкурсанты получат рекомендации по выбору профессии.

По словам Комиссарова, конкурс организован с целью дать каждому подростку возможность проявить себя, найти свои сильные стороны. Он отметил, что традиционные олимпиады не всегда поваляют это сделать.

В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, а победителями станут 600 учащихся. Учащиеся 10-х классов получат приз в размере одного миллиона рублей, а учащимся 8-9 классов полагается вознаграждение в 200 тысяч рублей. Наставлять конкурсантов будут профессионалы в сфере науки и технологий, бизнеса, искусства и медиа. Финал запланирован на октябрь текущего года.

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