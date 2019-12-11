Шесть медалей завоевали школьники из России на научной олимпиаде в Катаре

Российская сборная завоевала шесть медалей на естественно-научной олимпиаде юниоров в Катаре, в которой приняли участие школьники из 70 стран. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает пресс-служба Минпросвещения.

Золотые медали получили Даниил Житов из московской школы и Вадим Ерин из Подмосковья. Остальные члены сборной команды России выиграли серебряные медали. В ходе трех туров олимпиады под названием International Junior Science Olympiad они продемонстрировали знания по физике, химии и биологии.

«Наши юниоры достойно завершают календарный год международных предметных олимпиад, в очередной раз наглядно подтвердив качество российского образования», — сказала министр просвещения Ольга Васильева.

По ее словам, высокий результат российских школьников говорит о превосходной педагогической школе.

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