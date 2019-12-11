Почти 90 тысяч российских студентов захотели испытать себя

В отборочном этапе олимпиады «Я — профессионал» приняли участие более 88 тысяч российских студентов. Об этом сообщается в пресс-релизе президентской платформы «Россия — страна возможностей», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«На этом этапе проверялись в основном теоретические знания, которые студентам дают в вузах. А уже совсем скоро ребят ждут задания, направленные на проверку прикладных навыков», — рассказала руководитель проекта Валерия Касамара.

В свою очередь генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что число участников отборочного этапа говорит о высоком интересе студентов к олимпиаде. По его словам, все больше молодежи видит в ней потенциал для своего личностного и профессионального роста. В тройку лидеров по участию в дистанционном этапе олимпиады вошли Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область, уточнил он.

В рамках следующего этапа студенты смогут решить прикладные задачи в таких организация, как Сбербанк, Банк ВТБ, «Росатом», рассказала Касамара.

Заключительный очный этап пройдет зимой 2020 года. Победителей третьего сезона олимпиады определят весной. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов. Для медалистов предусмотрены премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

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